L’Urgell potencia el turisme amb el seu primer pla director

El projecte està finançat per la Diputació i la Generalitat. - LAIA PEDRÓS

Laia Pedrós

El consell comarcal de l’Urgell va presentar ahir el seu primer pla director de turisme, que marca el full de ruta del sector a la comarca durant els propers dos anys, 2026 i 2027. S’estructura en cinc eixos, entre els quals figuren governança i coordinació (amb la recuperació de la taula de treball de turisme), innovació i experiències (com l’impuls al cicloturisme o d’autocaravanes), transformació digital, accessibilitat universal, màrqueting i comunicació.

Beatriz Martín, consultora de Daleph, va explicar que van detectar dos grans carències: la falta d’una governança participativa entre els sectors públic i privat, i la necessitat de desenvolupar tota l’oferta turística complementària i diversa. “Hem d’aconseguir que el visitant no passi només una nit a l’Urgell, sinó que trobi propostes que el convidin a quedar-s’hi dos o tres dies més”, va assenyalar. Martín també va remarcar la importància de la professionalització del sector, amb un acompanyament a mida.

