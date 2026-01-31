VISITANTS
L’Urgell potencia el turisme amb el seu primer pla director
El consell comarcal de l’Urgell va presentar ahir el seu primer pla director de turisme, que marca el full de ruta del sector a la comarca durant els propers dos anys, 2026 i 2027. S’estructura en cinc eixos, entre els quals figuren governança i coordinació (amb la recuperació de la taula de treball de turisme), innovació i experiències (com l’impuls al cicloturisme o d’autocaravanes), transformació digital, accessibilitat universal, màrqueting i comunicació.
Beatriz Martín, consultora de Daleph, va explicar que van detectar dos grans carències: la falta d’una governança participativa entre els sectors públic i privat, i la necessitat de desenvolupar tota l’oferta turística complementària i diversa. “Hem d’aconseguir que el visitant no passi només una nit a l’Urgell, sinó que trobi propostes que el convidin a quedar-s’hi dos o tres dies més”, va assenyalar. Martín també va remarcar la importància de la professionalització del sector, amb un acompanyament a mida.