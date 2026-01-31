EDUCACIÓ
Més de 16.000 escolars de Lleida estudien fora del seu municipi
La xifra d’alumnes de Lleida que cursen estudis no universitaris fora del seu municipi va ascendir a 16.240 persones durant el curs 2024/2025, segons va informar ahir l’Institut d’Estadística de Catalunya, que va publicar les dades sobre mobilitat obligada per raó d’estudis del passat exercici.
L’estudi indica que vuit de cada deu alumnes no universitaris de Catalunya van estudiar i van residir al mateix municipi el curs 2024/2025, i en aquest sentit el Segrià és la comarca lleidatana amb un percentatge de retenció més alt dels alumnes que cursen Primària, Secundària i Batxillerat.
Lleida ciutat és, a més, la localitat catalana que reté més alumnes residents en termes relatius (96,9%). A l’altre extrem se situa el Pallars Sobirà, on només el 54,8% dels alumnes no universitaris cursen els estudis al seu poble.