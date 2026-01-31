MUNTANYA
Mor el segon esquiador que va quedar atrapat per l’allau de Cerler
El segon jove que va quedar atrapat aquest dijous després de la caiguda d’una allau fora de domini esquiable a la zona del circ Cibollés, a Cerler (Osca), va morir ahir a la matinada a l’hospital Miguel Servet de Saragossa, on estava a l’UCI amb hipotèrmia. Aquest jove, de 22 anys i veí de Guadalajara, s’afegeix a un altre, de 25 anys i veí de Saragossa, al qual els serveis sanitaris no van poder salvar la vida en el moment del rescat. L’allau es va produir dijous al migdia fora de pistes al terme municipal de Benasc. Els joves anaven amb tres companys quan van ser arrossegats per la neu i van quedar sepultats.
Aquesta allau és la cinquena que es registra aquest hivern al Pirineu aragonès, amb set víctimes en menys d’un mes. El primer va ser el 29 de desembre, en una allau a l’entorn del Balneari de Panticosa que va provocar la mort de tres esquiadors de travessia.
Així mateix, al Pirineu lleidatà aquesta temporada hi ha hagut una allau mortal. Va ser el 18 de gener fora de pistes a Baqueira.