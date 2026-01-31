Nou ofertes per edificar la base dels Agents Rurals
L’ajuntament ha aprovat cedir els terrenys on es construirà
La Generalitat ha rebut nou ofertes per redactar el projecte i construir la nova base dels Agents Rurals a Balaguer. Dos unions temporals d’empreses (UTE) i set constructores opten a aquest contracte, el pressupost de licitació del qual ascendeix a 3,1 milions d’euros.
El procés de l’empresa pública Infraestructures.cat per adjudicar-lo avança mentre que, de forma paral·lela, l’ajuntament va aprovar en el ple de divendres passat cedir els terrenys on s’edificarà aquest equipament, a prop de la seu del consell comarcal de la Noguera.
Les constructores Cervós i Ribalta i Fills s’han presentat al concurs com a UTE, igual que les empreses Codeco Obres i Construcciones Generales Araconsa SL.
També hi participen en solitari les firmes Acsa, Netbarna Reunides Construcció, Certis Obres i Serveis, Citanias Obras y Servicios, Constructora d’Arao, José Antonio Romero Polo i Viscola-Construccions Àrids i Formigons. L’adjudicatari haurà de construir la base amb peces prefabricades, segons assenyalen les clàusules de la licitació.