POLÍTICA
Olivart renuncia i Antoni Arnó serà el tercer alcalde d’Almacelles
Per motius de salut, la succeeix el següent per Junts. L’edil confia a convocar el ple d’investidura al febrer i assegura que parlarà amb tots els grups
En un emotiu ple Vanesa Olivart va deixar ahir de ser l’alcaldessa d’Almacelles. Va fer efectiva la renúncia com a primera edil i regidora per motius de salut set mesos després d’accedir al càrrec per segona vegada. En la primera va ocupar l’alcaldia del 2021 (quan va substituir Josep Ibarz, inhabilitat llavors per sentència durant 9 anys) al 2023 i la següent va ser el passat 4 de juny del 2025 després de la dimissió de Joan Bosch, d’Ara Pacte Local, que s’havia convertit en primer edil després dels comicis del 2023. Va entrar com a regidora el 2015 “i he tingut l’honor de ser la primera alcaldessa del poble”. Va assenyalar que “ser alcaldessa requereix estar al 100% i demana continuïtat en el treball, una cosa que ara no puc garantir, per la qual cosa és el moment de fer un pas al costat”. Va remarcar que és necessari “recuperar l’ordre municipal”, després de mesos de “soroll i desafectació”. Tots els portaveus li van desitjar una ràpida recuperació.
Antoni Arnó serà l’alcalde accidental, ja que va ser el segon a la llista de Junts en els comicis municipals del 2023. La vacant d’Olivart serà coberta per Josep Maria Bosch, següent a la llista de Junts. En cas que aquest rebutgés el càrrec, la següent és Carlota Montfort. Arnó va assegurar ahir que espera que el ple de nomenament es convoqui com més aviat millor, el 12 o 13 de febrer com a molt tard, per a la investidura definitiva com a primer edil. Va afegir que abans intentarà parlar amb tots els portaveus dels grups municipals per donar estabilitat al govern local i garantir la governabilitat. Serà el tercer alcalde d’Almacelles en aquest mandat.
Una sèrie de discrepàncies irreconciliables en la gestió municipal han anat dinamitant tots els pactes des que es va formar el primer consistori després de les municipals del 2023 entre Pacte Local, ERC i En Comú Podem, amb Junts i PSC a l’oposició. L’expulsió dels dos edils d’En Comú el setembre del 2024 va obrir la crisi al consistori. El juny de l’any passat, Junts va recuperar l’alcaldia arran de la dimissió de Bosch gràcies a una aliança amb el PSC. A l’agost hi va haver una nova crisi al consistori a l’anar-se’n els socialistes i Olivart va quedar en minoria.