Quate pisi sociaus per 1,2 milions
Eth consistòri replantege eth projècte en demorar desèrt hè sies mesi eth prumèr concors de 916.000 euros. Abitatges de 75 a 90 mètres quarrats de 2 e 3 abitacions e 10 parcatges
Naut Aran licite per dusau viatge eth bastiment d’un edifici plurifamiliau damb quate abitatges de loguèr assequible en ua parcèla municipau de Salardú, damb un pressupòst de 1,2 milions. Ac hè en demorar desèrta era licitacion anteriora hè sies mesi e eth consistòri cerque enterpreses constructores tà executar es òbres tà 10 places de parcatge e quate abitatge destinadi a persones que son empadronades en municipi. Era convocatòria tà presentar es aufèrtes finalize eth 9 de hereuèr e era iniciativa se higath plan municipau entà ampliar eth parc d’abitatges protegidi, finançat parciaument damb ingrèssi dera venda de parcèles en Baqueira. Hè miei an, en junhsèga de 2025, eth consistòri hec era prumèra licitacion per 916.000 euros, que demorèc sense aufèrtes. Eth consistòri a incrementat eth pressupòst entà atrèir er interès de naui constructors. Era parcèla municipau, de 400 mètres quarrats, se place en nucli antic de Salardú, ena plaça dera Pica. Era bastissa compdarà damb un parcatge ena planta baisha de dètz places, e abitatges ena prumèra e era dusau planta d’entre 75 e 90 mètres quarrats.
I aurà dus abitatges de dues abitacions e dues mès de tres abitacions. Er accès entà pedanhs se harà des dera plaça a trauès d’un portic, en tot garantir era accessibilitat e intervencion des servicis d’emergéncia. Eth baile, César Ruiz-Canela,a remercat qu’aguest projècte, amassa damb es deth pòble de Garòs (dejà abitat) e Tredòs, somarà sies abitatges en 2026 tà combàter era manca d’aufèrta en municipi. Es loguèrs seràn d’uns 450 euros (es de dues abitacions) e de 600 euros (tres abitacions) mensuaus, que s’assignaràn en foncion de diuèrsi critèris, encara que primarà qu’es beneficiaris siguen empadronadi en municipi de Naut Aran. Damb aguesta actuacion eth consistòri vò refortir era aufèrta d’abitatge sociau ena Val d’Aran, a on era pression immobiliària peth torisme d’esquí complique era fixacion dera populacion locau. Er edifici compdarà damb un sistèma de climatizacion damb aerotèrmia e ua cubèrta de lòsa, ath delà de complir damb es ordenances urbanistiques deth nucli antic de Salardú. Eth consistòri afirme qu’en edifici destacarà era integracion paisatgistica en centre e era accessibilitat tara naua bastissa.
Impuls d’un plan d’abitatge de loguèr assequible damb sies pisi
Er Ajuntament de Naut Aran reabilitèc hè tres ans un pis en nuclèu de Garòs e l’adjudiquèc a ua familha per 450 euros ath mes pendent cinc ans. Se tracte deth prumèr abitatge deth nau plan deth parc d’abitatge de loguèr assequible qu’a projectat eth municipi entàs ans que vien. Ath pis de Garòs se higerà un aute en Tredòs e eth nau edifici damb quate abitatges en Salardú ena plaça dera Pica. En totau se destinaràn a loguèr assequible un totau de sies abitatges. Era dificultat de trapar pisi ena Val d’Aran, especiaument pera proliferacion de pisi toristics (mès de 1.600 en tot eth territòri) hè qu’eth consistòri impulsèsse aguesta iniciativa de destinar pisi publics a loguèr assequible o, eth sòn bastiment coma er edifici plaçat ena localitat Salardú.