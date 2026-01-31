Reivindiquen el valor dels campanars deu anys després de la caiguda de la torre de l'església de Sant Pere de Rosselló
Un acte lúdic i commemoratiu amb activitats familiars i música ha reunit veïns i veïnes a la plaça de l'Església
El municipi de Rosselló ha reivindicat aquest dissabte a la tarda el valor i el simbolisme dels campanars, en un acte commemoratiu pel 10è aniversari de la caiguda de la torre de l'església de Sant Pere d'aquest municipi del Segrià. "Si una cosa no és a l'imaginari de la gent, és com si no existís. Avui hem fet aquest acte per reconstruir el campanar d'alguna manera", ha explicat Carme Vidal, membre de l'Associació la Mariana, entitat organitzadora de l'esdeveniment. L'acte ha reunit veïns i veïnes a la plaça de l'Església els quals han participat en una programació d'activitats lúdiques i familiars amb jocs i tallers. Així mateix, s'ha dut a terme una cantada i la projecció d'un videomapping amb imatges de l'església amb el campanar.
"L'alumnat de l'escola La Rosella no ha vist mai el campanar i la gent que ha vingut a viure al poble a partir del 2016 tampoc", ha destacat Vidal, qui també ha apuntat que "diuen que la diferència entre una urbanització i un poble és el campanar". Per això, un dels objectius de la jornada d'aquest dissabte ha estat recordar la torre i el seu valor per als municipis.
En aquest sentit, el programa d'activitats ha comptat amb jocs, com el 'Jenga', per simbolitzar la caiguda de la torre d'ara fa una dècada, o un taller d'elaboració de campanes per als més petits. Més enllà d'aquest dissabte, també s'ha recordat la figura del campanar a les aules de l'escola municipal amb l'elaboració de manualitats i material digital. Durant la jornada també s'ha fet un berenar de coca amb xocolata i un concert de música.
Sobre la possibilitat que la reconstrucció del campanar sigui una realitat, l'alcalde de Rosselló, Joan Andreu Urbano, ha apuntat que "de moment no hi ha res sobre la taula" i ha reconegut que econòmicament "es necessita l'ajuda del Bisbat de Lleida, que n'és el propietari". "Seria una bona cosa pel poble", ha conclòs Urbano.
Precisament, l'acte d'aquest dissabte ha finalitzat amb la lectura d'un manifest per obrir la possibilitat de reconstruir el campanar amb la col·laboració ciutadana. El text ha apel·lat "als arquitectes, paletes, constructors i fusters" del poble i ha conclòs que "primer cal un projecte fet amb il·lusió, així serà més fàcil aconseguir els diners". Actualment, l'estructura de l'església està preparada per poder aguantar un altre campanar.
10è aniversari de l'esfondrament
El campanar de l'església de Sant Pere de Rosselló es va esfondrar el divendres 29 de gener de 2016 quan passaven quinze minuts de les onze del matí. Una hora abans, agents municipals havien vist una llosa que va aixecar totes les alarmes i es van desallotjar la plaça i les famílies dels dos edificis més propers al campanar. Dies enrere a l'esfondrament, l'aleshores alcalde Josep Abad i tècnics municipals ja van observar una esquerda de grans dimensions a l'església i van notificar-la al Bisbat de Lleida, propietari de l'equipament, que en va fer seguiment amb enginyers.
Les obres de reconstrucció del temple van començar un any i vuit mesos després de l'esfondrament, en una primera fase que va tenir un cost de 104.000 euros que van assumir el Bisbat, la Diputació, la Generalitat i l'Ajuntament. Els treballs de millora van consistir en recobrir la part enfonsada i construir la base del campanar per accedir al cor. Finalment, la primera missa al temple renovat després de l'incident es va celebrar a principis del mes de maig del 2018.
Durant els prop de dos anys i mig en què l'església va estar tancada al culte, les misses es van celebrar a la casa on viu el rector, situada al costat mateix de l'església, mentre que per a actes més multitudinaris, com ara comunions, es muntava una carpa a la plaça que hi ha davant del temple. L'església de Sant Pere de Rosselló es va construir entre els anys 1756 i 1760.