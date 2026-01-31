En servei el nou pas superior a la línia del tren de la Pobla
Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) ha posat en servei aquest mes un nou pas superior a Gerb (Os de Balaguer) a la línia Lleida-la Pobla de Segur, entre aquesta localitat i Sant Llorenç de Montgai. L’actuació, que forma del conveni entre FGC i l’ajuntament d’Os, ha permès substituir el pont que hi havia per un de més ample i reforçat per millorar la seguretat viària i ferroviària. Ha costat 644.000 euros amb un termini d’execució de 29 setmanes. Té 10 metres de longitud i 8 d’ample i compta amb dos carrils de tres metres d’ample cada un sobre la línia del tren. També està prevista la supressió d’un pas a nivell a Os.