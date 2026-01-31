La xarxa ferroviària catalana operarà des de dilluns amb velocitat reduïda en 179 punts
Són 27 més dels fixats aquesta setmana i entre les afectacions hi ha Cervera i Almacelles
Adif ha assenyalat 179 punts de la xarxa ferroviària catalana en els que els maquinistes hauran de reduir la velocitat a partir de dilluns, la qual cosa representa 27 més que els que estaven fixats aquesta setmana, en la qual s’han multiplicat les actuacions per reparar deficiències en la infraestructura.
Són dades d’un document intern, a què ha tingut accés EFE, que es distribueix setmanalment als maquinistes per informar-los dels punts de tota la xarxa ferroviària d’Espanya en què s’ha de reduir la velocitat respecte al que seria habitual.
El document recull els punts comunicats per Adif en els quals es procedirà així per motius com obres en marxa, elements de risc identificats en talussos o el terraplè, zones vulnerables a inundacions o situacions relacionats amb aparells de via.
El document per a la propera setmana, a partir de dilluns, inclou 179 punts de reducció de velocitat a la xarxa catalana, dels quals 27 són nous respecte a la setmana anterior.
Les afectacions més grans són en les línies de Rodalies o de Regionales en punts com Cunit, Vilanova i la Geltrú, Garraf, Castelldefels, Estació de França o Clot (Barcelona), Cerdanyola del Vallès o Montcada.
També a Sant Vicenç de Calders, Cunit, el Vendrell, Reus o Riba-roja (Tarragona), així com a Cervera i Almacelles (Lleida), o a Portbou i Girona.
A l’espera que la propera setmana es vagi recuperant el servei que hi havia abans de la crisi de mobilitat desencadenada arran de l’accident del 20 de gener a Gelida (Barcelona), Adif ha dut a terme desenes d’actuacions urgents en la infraestructura, mentre analitza altres punts vulnerables.
Aquest cap de setmana, el servei de Rodalies de Catalunya opera amb una desena de trams de la xarxa amb servei alternatiu de bus i amb limitació de velocitat a pràcticament tots els recorreguts amb tren.
Quant a la mobilitat per carretera, segueix tallat un tram de l’AP-7 en sentit sud a Martorell (Barcelona).
Per aquesta raó, estan aixecades les barreres de la C-32 en els peatges troncals de Vallcarca (Sitges) i de Cubelles en sentit sud, però no en la resta; des d’aquest dissabte cal pagar ja en la resta de peatges d’aquesta autopista.