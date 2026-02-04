ANDORRA
Un camió cau per la muntanya 100 metres avall mentre descarregava neu a Andorra
Va passar el dimarts cap a la 1 del migdia i cap persona va resultar-ne ferida
Un camió que treia la neu al Pas de la Casa (Andorra) va caure muntanya avall 100 metres mentre estava descarregant la neu que portava. Segons ha informat Diari d'Andorra, va passar dimarts cap a la 1, quan en una zona on se sol tirar la neu, el camió va tirar enrere de sobte i va caure avall per la muntanya. Tot i l'ensurt, cap persona va resultar ferida i el camió llevaneu es va aturar gràcies a la neu acumulada, que va evitar que bolqués.