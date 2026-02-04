SEGRE

ANDORRA

Un camió cau per la muntanya 100 metres avall mentre descarregava neu a Andorra

Va passar el dimarts cap a la 1 del migdia i cap persona va resultar-ne ferida

El camió carregat de neu que ha caigut cent metres muntanya avall al Pas de la Casa, a Andorra.

El camió carregat de neu que ha caigut cent metres muntanya avall al Pas de la Casa, a Andorra.

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

Un camió que treia la neu al Pas de la Casa (Andorra) va caure muntanya avall 100 metres mentre estava descarregant la neu que portava. Segons ha informat Diari d'Andorra, va passar dimarts cap a la 1, quan en una zona on se sol tirar la neu, el camió va tirar enrere de sobte i va caure avall per la muntanya. Tot i l'ensurt, cap persona va resultar ferida i el camió llevaneu es va aturar gràcies a la neu acumulada, que va evitar que bolqués.

Titulars del dia

