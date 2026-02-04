El Palau dona la benvinguda a la ‘quinta del 2025’, que té 8 nadons
El Palau d’Anglesola va viure dissabte una celebració molt especial per donar la benvinguda als vuit nadons nascuts durant el 2025 al municipi: Nora, Alanna, Eimy, Bernat, Emma, Melissa, Roi i Bruna. La jornada va començar amb les presentacions i, a continuació, les famílies van participar en una activitat pensada per anar descobrint elements locals. Entre els objectes i detalls compartits figurava la senyera amb l’escut del poble, un llibre sobre els drets de la infància i un clauer amb el missatge Tu ets la clau del Palau. També es va posar en relleu l’auca de Francesc Vilalta, veí que va escriure sobre la Guerra de Successió, així com una inscripció a la revista L’Avenç. Els obsequis van seguir amb una bossa amb el lema Em plau el Palau, una tassa exclusiva amb la frase El que més m’agrada del meu poble és amb qui el comparteixo i el conte Tresors del Palau d’Anglesola, escrit per tres educadores locals i il·lustrat per Yolanda Cotonat.