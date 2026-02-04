SEGRE

VIVENDA

Plans d’habitatge en 17 municipis de Lleida per combatre la despoblació

La Diputació analitzarà el nombre de cases buides, preus i sol·licituds de lloguer assequible. En localitats de la Noguera, Segrià, Pallars Sobirà i Cerdanya

Vista del carrer Raval de Rialp, que comptarà amb un pla municipal d’habitatge. - EDGAR ALDANA

Esmeralda Farnell
Publicat per
Esmeralda FarnellRedactora de Comarques

Un total de disset municipis de Lleida comptaran amb un programa d’actuació municipal d’habitatge que farà la Diputació que els permetrà planificar de forma global el disseny de les seues polítiques residencials i afrontar el repte de la falta d’habitatge habitable i assequible. Les localitats beneficiàries són les Avellanes i Santa Linya, Castelló de Farfanya, Menàrguens, Cubells, Preixens, Camarasa, Penelles, Montoliu de Lleida, la Granja d’Escarp, Lladorre, la Guingueta d’Àneu, Vall de Cardós, Tírvia, Rialp, Llavorsí, Alins i Montellà i Martinet.

La iniciativa s’emmarca en l’estratègia de la corporació per frenar la pèrdua de població en 168 dels 231 municipis que tenen menys de 1.000 habitants i han registrat una caiguda demogràfica superior al 7% en l’última dècada, amb especial impacte al Pirineu i zones de secà. Els plans permetran als ajuntaments disposar d’un diagnòstic detallat del parc d’habitatge, identificar i geolocalitzar els immobles buits o infrautilitzats i analitzar-ne l’estat de conservació, la situació legal en què es troben i la possibilitat de rehabilitació. A partir d’aquestes dades, cada municipi podrà definir objectius i prioritzar actuacions i programes d’inversions en matèria d’habitatge. L’alcalde de Menàrguens, Llorenç Ros, va explicar que aquest pla “és oxigen i una bona eina, ja que no tenim capacitat per fer-ho, i representa el primer pas per crear una borsa d’habitatge social”. El primer edil a afegir que a partir d’aquest “cens” es podrà prioritzar inversions.

Mobilitzar immobles per generar oferta de lloguer

L’objectiu final de la iniciativa és mobilitzar el parc residencial existent per generar oferta de lloguer i habitatge assequible destinat a joves, famílies i nous residents, alhora que es dota els ajuntaments de les eines tècniques per accedir a subvencions i coordinar polítiques públiques que tenen l’habitatge com a eix contra la despoblació rural. Els disset municipis beneficiaris en aquest concurs, el projecte del qual ha tret a licitació la corporació provincial per 60.000 euros, comparteixen un diagnòstic comú marcat per un elevat nombre d’habitatges buits o infrautilitzats, molts dels quals en mal estat estructural o amb una titularitat complexa o desconeguda. “El més important és comptar amb un inventari físic dels habitatges buits, que permetrà conèixer amb precisió l’estat estructural dels immobles, el tipus de propietat i la seua situació legal i urbanística”, va explicar l’alcalde de Rialp, Gerard Sabarich. Va afegir que disposar d’una “radiografia real i precisa ens permetrà focalitzar-nos en accions per facilitar l’habitatge a aquells que ho necessitin, famílies o treballadors”. Va afegir que en molts dels casos ara és difícil accedir als titulars dels immobles i “aquest pla d’habitatge ens obrirà noves portes”.

