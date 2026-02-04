VIVENDA
Plans d’habitatge en 17 municipis de Lleida per combatre la despoblació
La Diputació analitzarà el nombre de cases buides, preus i sol·licituds de lloguer assequible. En localitats de la Noguera, Segrià, Pallars Sobirà i Cerdanya
Un total de disset municipis de Lleida comptaran amb un programa d’actuació municipal d’habitatge que farà la Diputació que els permetrà planificar de forma global el disseny de les seues polítiques residencials i afrontar el repte de la falta d’habitatge habitable i assequible. Les localitats beneficiàries són les Avellanes i Santa Linya, Castelló de Farfanya, Menàrguens, Cubells, Preixens, Camarasa, Penelles, Montoliu de Lleida, la Granja d’Escarp, Lladorre, la Guingueta d’Àneu, Vall de Cardós, Tírvia, Rialp, Llavorsí, Alins i Montellà i Martinet.
La iniciativa s’emmarca en l’estratègia de la corporació per frenar la pèrdua de població en 168 dels 231 municipis que tenen menys de 1.000 habitants i han registrat una caiguda demogràfica superior al 7% en l’última dècada, amb especial impacte al Pirineu i zones de secà. Els plans permetran als ajuntaments disposar d’un diagnòstic detallat del parc d’habitatge, identificar i geolocalitzar els immobles buits o infrautilitzats i analitzar-ne l’estat de conservació, la situació legal en què es troben i la possibilitat de rehabilitació. A partir d’aquestes dades, cada municipi podrà definir objectius i prioritzar actuacions i programes d’inversions en matèria d’habitatge. L’alcalde de Menàrguens, Llorenç Ros, va explicar que aquest pla “és oxigen i una bona eina, ja que no tenim capacitat per fer-ho, i representa el primer pas per crear una borsa d’habitatge social”. El primer edil a afegir que a partir d’aquest “cens” es podrà prioritzar inversions.