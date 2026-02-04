SEGRE

Una taca d'oli a la carretera provoca un accident entre Aitona i Soses

El conductor ha resultat il·lès però alerten que la incidència per la calçada relliscosa s'ha produït altres dies

Un tram de la carretera LP-7041 entre Aitona i Soses.

Un tram de la carretera LP-7041 entre Aitona i Soses.

Lluís Serrano
Publicat per
segre

Creat:

Actualitzat:

Un conductor ha resultat il·lès aquest dimecres al matí en patir un accident quan circulava per l'LP-7041 entre Aitona i Soses en trobar un vessament d'oli a la calçada. El sinistre s'ha produït a dos quarts de nou i el servei de Carreteres s'ha fet càrrec de la neteja de la via. Des de l'ajuntament d'Aitona han alertat els veïns que fa dies que es produeix una situació de perill a la carretera per vessament d'oli o gasoil, "probablement d'una màquina gran", i demanen que si algú observa algun vehicle amb alguna fuita ho comuniqui al consistori o als serveis d'emergència.

