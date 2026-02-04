Una taca d'oli a la carretera provoca un accident entre Aitona i Soses
El conductor ha resultat il·lès però alerten que la incidència per la calçada relliscosa s'ha produït altres dies
Un conductor ha resultat il·lès aquest dimecres al matí en patir un accident quan circulava per l'LP-7041 entre Aitona i Soses en trobar un vessament d'oli a la calçada. El sinistre s'ha produït a dos quarts de nou i el servei de Carreteres s'ha fet càrrec de la neteja de la via. Des de l'ajuntament d'Aitona han alertat els veïns que fa dies que es produeix una situació de perill a la carretera per vessament d'oli o gasoil, "probablement d'una màquina gran", i demanen que si algú observa algun vehicle amb alguna fuita ho comuniqui al consistori o als serveis d'emergència.