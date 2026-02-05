MOBILITAT
Els Avant gratis a Lleida per pal·liar la crisi ferroviària reben unes 700 reserves diàries
En funcionament des del 26 de gener, registren des d’aleshores 10.400 sol·licituds vàlides fins diumenge. Rodalies de Lleida compleixen horaris malgrat els transbords i les limitacions per velocitat
La crisi ferroviària que continua tensant la mobilitat a Lleida va servir perquè Renfe engegués el 26 de gener passat quatre noves circulacions de trens Avant entre la capital del Segrià i Barcelona, dos d’anada i dos de tornada. Des d’aleshores, aquests combois han registrat 10.400 reserves vàlides fins diumenge vinent, la qual cosa representa una mitjana superior a les 700 sol·licituds diàries. Així ho va informar ahir l’operadora ferroviària, que al principi tindrà disponible aquest operatiu de reforç fins a finals de mes.
Els nous trajectes suposen 581 places addicionals diàries per als usuaris del corredor. Surten cada dia de l’estació de Lleida-Pirineus en direcció a Camp de Tarragona i Barcelona-Sants a les 7.25 hores i a les 16.45. En sentit contrari, els combois parteixen de l’estació barcelonina a les 6.00 hores i a les 15.05 hores. A més, es preveu que aquestes freqüències passin a ser permanents en un futur.
Mentrestant, els trens de Rodalies de Lleida van aconseguir complir horaris malgrat els transbords necessaris en diverses línies i les limitacions per velocitat en totes. En l’alta velocitat entre Lleida i Barcelona, en canvi, les demores van arribar a l’hora, i també hi va haver algunes cancel·lacions, com un AVE en direcció Barcelona previst per a les 13.19.
Mentrestant, el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, va assegurar que l’operativa de la companyia ferroviària arribaria ahir al 80% de l’oferta habitual, a la qual va sumar 10 trams que es van completar per carretera, però va admetre que la demanda seguia al 75%. Carmona va anunciar que hi podria haver retards “puntuals” en algun moment del dia, per un atropellament registrat a l’estació de Montcada Bifurcació (Barcelona) poc després de les cinc de la tarda que va malmetre les previsions de Renfe.
Els fets van obligar a interrompre el servei de la línia R4 (Sant Vicenç de Calders-Manresa), i les demores provocades es van sumar a les que fa dies que causen les limitacions de velocitat que s’imposen per poder avançar en les tasques d’adequació i millora de la infraestructura ferroviària. A l’R11 (Barcelona-Portbou) els retards van superar l’hora, en les R15 (Barcelona-Riba-roja d’Ebre) i l’R17 (Barcelona-Salou-Port Aventura) les demores van assolir els 40 minuts, mentre que a l’R16 (Barcelona-Tortosa-Ulldecona) i l’R1 (Molins de Rei-Maçanet-Massanes), van ser de 25 i 20 minuts respectivament. L’R4 ja presentava 20 minuts de retard abans de l’atropellament.
D’altra banda, Carmona va afirmar també que un total de 320.000 usuaris a tot Catalunya han adquirit l’abonament gratuït de Rodalies des que es va posar a disposició dels usuaris, i va reiterar que s’havien destinat 150 autobusos per fer serveis alternatius. Un dia més, no obstant, va rebutjar posar data per a la recuperació de la normalitat a la xarxa ferroviària. “No tenim dates”, va admetre.
Els sindicats mantenen la convocatòria de vaga els dies 9, 10 i 11
La primera reunió entre el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, i els sindicats ferroviaris va acabar ahir sense cap acord respecte a la vaga convocada per al 9, 10 i 11 de febrer en totes les companyies, malgrat que les dos parts es van citar a una segona trobada prevista per a avui. Fonts del ministeri van confiar a arribar a un pacte en els propers dies que serveixi per complir les reivindicacions sindicals, principalment en l’increment de la seguretat en les operacions ferroviàries, sobretot després dels accidents d’Adamuz (Còrdova) i Gelida (Barcelona).En canvi, fonts sindicals van assegurar que les posicions són distants. Des del Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris (Semaf) es va destacar que havia estat una reunió preliminar, en la qual es va abordar de manera general la problemàtica relativa a la seguretat i qualitat del sistema ferroviari, així com les reivindicacions del col·lectiu de maquinistes sobre la necessitat d’un “canvi estructural”.Fonts de CCOO, per la seua part, van explicar que les principals reivindicacions passen per emprendre un “canvi de paradigma en el manteniment ferroviari”, incrementar la plantilla a Adif i solucionar les deficiències de seguretat que s’han trobat en la infraestructura.Per la seua banda, la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, i el secretari d’Estat, José Antonio Santano, es van reunir per repassar les actuacions que s’estan portant a terme en trenta-un punts de la xarxa ferroviària per millorar la infraestructura, en les quals treballen uns 400 tècnics d’Adif.