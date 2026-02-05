L’alcalde, forner suplent
Des de fa un mes i mig Òscar Acero enforna i ven el pa al Casal de les 7.00 a les 13.00. Perquè el responsable d’elaborar-lo i l’encarregada de la botiga estan de baixa per malaltia
L’alcalde de Bovera, Òscar Acero, no s’acoquina a l’hora de fer front a imprevistos i buscar solucions. Des de fa més de mes i mig ha assumit la tasca d’enfornar el pa i vendre’l als veïns. Ell és taxista de professió, però va decidir exercir de forner de forma temporal des que el responsable del forn i la fleca va tancar després de patir una malaltia. També l’encarregada de dispensar-lo està de baixa mèdica.
Acero comença la jornada laboral a les 7.00 del matí “coent el pa precuinat que després venc al Casal Municipal de les 8.00 a les 13.00 tots els dies menys dilluns”, va explicar. “Tenim la mateixa clientela, que està contenta, ja que el pa és un aliment de primera necessitat i, d’aquesta manera, els veïns no han de desplaçar-se per comprar-lo”, va afegir. L’alcalde va puntualitzar que deixarà de fer i servir el pa quan torni l’adjudicatari del servei, que ara s’està recuperant, o l’encarregada de vendre’l. Va assenyalar que els dissabtes “també faig magdalenes, que es venen molt bé.”
La fleca va reobrir el gener del 2023 després de passar un any tancada. Va estar inactiva més de 15 anys fins que, el 2020, es va contractar una família que després va abandonar la població. Bovera té al bar del local servei de menjador des del 2021.
Acero també s’encarrega cada dimecres de portar gratis al seu taxi els veïns que ho sol·liciten fins a Flix (Tarragona) per a les seues compres setmanals, ja que el poble no té botiga d’ultramarins. L’ajuntament va acabar l’any passat els tràmits per adquirir el local on obrirà una nova botiga durant el primer trimestre d’aquest any, segons la previsió del consistori. El projecte per renovar el local està pendent de ser aprovat en ple. Una vegada Bovera obri aquest comerç, el primer edil deixarà de fer els viatges setmanals gratuïts. Va començar a prestar aquest servei el juny del 2024 i des d’aleshores ha fet desenes de trajectes. Estan pensats principalment per a la tercera edat, malgrat que qualsevol pot demanar-los.
Busca cobrir tots els serveis per evitar un èxode
La intenció de l’alcalde és oferir el major nombre possible de serveis per evitar que habitants del poble marxin per no tenir cobertes les prestacions bàsiques. Amb aquesta finalitat, compta amb poder obrir aviat l’únic ultramarins de Bovera. Els ajuntaments busquen solucions per no quedar-se sense productes de primera necessitat. L’ajuntament de Bellmunt es transforma cada dimecres en un improvisat punt de venda de pa, un servei que supleix la falta de forn a la localitat i que s’ha convertit en cita obligada per als veïns.