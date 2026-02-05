INFRAESTRUCTURES
Queixes creixents pel mal estat de l’N-260 entre l’Alt Urgell i la Cerdanya
El mal estat de conservació de l’Eix Pirinenc (N-260) al tram entre el Pont de Bar i Martinet és objecte cada dia de queixes i crítiques dels usuaris d’aquesta carretera estatal. El fred i l’ús intensiu de potassa per evitar plaques de gel a l’hivern va provocar a començaments d’any l’aparició de desenes de clots de gran profunditat. La situació ha anat empitjorant i les queixes també. Carreteres de l’Estat porta a terme un apedaçament provisional per millorar la seguretat. El subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, va anunciar ahir la renovació integral del paviment a partir de l’abril. El 2024, Estat i Generalitat van acordar invertir 260 milions en l’N-260.