TURISME
Baixen un 9,6% els pisos turístics a Lleida
L’INE confirma la tendència descendent que marca la Generalitat, de 2.953 l’agost del 2024 a 2.670 el novembre del 2025, per moratòries municipals i decret de la Generalitat
Els habitatges d’ús turístic a la província de Lleida han caigut de 2.953 l’agost del 2024 a 2.670 el novembre del 2025, segons les dades de l’INE, basat en els habitatges actius de tres principals plataformes de comercialització. Aquesta reducció del 9,6% respon a regulacions municipals com moratòries i el descens marca el final d’un període de creixement postpandèmia. Entre 2021 i 2024, els habitatges turístics a Lleida van créixer de 3.754 a 4.624, tanmateix, a partir d’agost del 2024 va anar descendint fins que el novembre del 2025 es van comptabilitzar 2.670 habitatges turístics. L’últim any es va registrar una pèrdua de 170 unitats (amb dades de la Generalitat), equivalent al 4% del total. Aquesta tendència confirma el descens d’HUT registrats per l’Executiu, que té comptabilitzats 4.663 habitatges d’ús turístic. Catalunya ha perdut un de cada quatre pisos turístics entre 2020 i 2025, una caiguda del 25%. Aquesta reducció s’accelera el 2025 a causa del decret de la Generalitat del 2023 per limitar els HUT, que va limitar els habitatges turístics en 140 municipis tensats i contemplava l’eliminació de més de 30.000 més per al 2028. A Lleida el decret afecta 42 municipis, amb més de 1.500 HUT abocats al tancament, entre els quals destaquen 1.200 a Naut Aran, 300 a la Vall de Boí i altres al Sobirà. Les seues llicències hauran d’expirar al complir cinc anys des de l’aprovació del decret del 2023 i els propietaris no podran renovar-les, a l’estar en municipis tensats. No obstant, el sector turístic de Lleida resisteix amb rècord malgrat tenir menys HUT, i el 2025 va tancar amb 1,38 milions de turistes, que van sumar 3,35 milions de pernoctacions. En ambdós casos, es tracta d’increments respecte al 2024, amb un 2,8% més de turistes i un 2,43% més de nits contractades.