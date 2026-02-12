Antoni Arnó, tercer alcalde en un any amb els vots de Junts i ERC
El municipi continuarà tenint un govern en minoria amb cinc dels tretze edils
L’edil de Junts Antoni Arnó es va convertir ahir a la nit en el tercer alcalde d’Almacelles l’últim any. Va ser investit en el ple per elegir el successor de Vanesa Olivart (Junts), després de la seua dimissió el passat mes de gener per motius de salut. La candidatura d’Arnó va rebre els vots dels quatre membres del seu grup i de l’únic regidor d’ERC, Ignasi Comella, davant dos vots en contra d’Almacelles en Comú i sis abstencions de Pacte Local, PSC i l’edil no adscrit, Josep Torres. Arnó inicia el seu mandat a poc més d’un any de les eleccions locals i amb un govern en minoria, igual que els seus predecessors.
La candidatura d’Arnó es va imposar per majoria simple a la de Montserrat Cortasa, portaveu d’Almacelles en Comú i que només va obtenir els dos vots del seu grup. Una vegada investit, el nou alcalde va reconèixer que el municipi “ha patit una inestabilitat que no és desitjable” i que ser la tercera persona que ocupa l’alcaldia en un mandat municipal “no és habitual ni recomanable”. Va argumentar que suposa una pausa en el funcionament del consistori que comporta “un cost en temps i energia”. Val a recordar que Joan Bosch (Pacte Local) va dimitir el maig de l’any passat després de trencar-se l’aliança de govern que liderava, quedar en minoria i patir el bloqueig de l’oposició en el ple. També Olivart es va veure abocada a governar en minoria.
Arnó es va comprometre a buscar “diàleg, consens i transparència” per obtenir una estabilitat en el govern que permeti a l’ajuntament executar els projectes en curs fins al final del mandat municipal. També va destacar la necessitat de “restaurar la confiança dels veïns en la institució”.
D’altra banda, abans de la votació per elegir el nou alcalde, va prendre possessió del càrrec de regidora del grup de Junts Carlota Montfort, procedent de les files de la JNC. És l’edil més jove del consistori i ocuparà la vacant al grup municipal que va deixar Olivart a l’abandonar l’ajuntament.