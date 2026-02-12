Cabanes de volta es podran reformar per allotjar turistes
El municipi en té 169 de censades, la majoria sense ús i deteriorades. El consistori busca incentivar-ne la conservació i diversificar l’economia local
L’ajuntament de les Borges Blanques permetrà reformar cabanes de volta per convertir-les en allotjaments turístics. El municipi en té 169 de catalogades, si bé la majoria d’aquestes estan en desús i molt deteriorades. Obrir la porta a aquest nou ús persegueix dos objectius. El primer és oferir noves oportunitats de negoci als propietaris, gairebé tots agricultors, i diversificar l’activitat econòmica en les àrees de secà on s’alcen aquestes construccions tradicionals.
El segon és incentivar la conservació i frenar el declivi d’aquest element de l’arquitectura popular, característic del paisatge i del patrimoni històric i cultural de les Garrigues i el pla de Lleida. La tècnica de construcció amb pedra seca va rebre la declaració de patrimoni mundial de la Unesco l’any 2018.
La possibilitat d’allotjar turistes en aquestes construccions figura en una reforma del pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) que prepara l’ajuntament, i que afecta diferents usos del sòl rústic. Aquesta mesura pren com a referència el decret de Turisme de Catalunya, que permet “allotjaments turístics singulars” que no encaixen amb cap altra categoria d’establiment turístic, com hotels, càmpings o cases de turisme rural.
Des de l’aprovació d’aquest decret, l’any 2020, hi ha hagut diferents iniciatives de particulars i empreses a les comarques de Lleida per recuperar antigues cabanes de volta per a ús turístic.
La modificació del POUM va rebre l’aprovació inicial de l’últim ple, celebrat a finals del mes de gener passat. La regidora d’Urbanisme, Montserrat Casals (ERC), va explicar que la reforma en la planificació urbanística haurà d’anar acompanyada d’una futura ordenança municipal que determinarà quines obres poden portar-se a terme en aquestes construccions. Casals també va apuntar que aquesta regulació haurà de permetre la instal·lació de serveis bàsics per poder fer habitables aquestes construccions i, al mateix temps, evitar reformes que desvirtuïn el seu aspecte original.
La recuperació d’aquestes construccions per a ús turístic busca aprofitar també l’impuls de diferents iniciatives que reivindiquen el valor històric i cultural de les construccions de pedra seca, i les vinculen al turisme oleícola, com la Ruta de les Cabanes de Volta i la Carretera de l’Oli.
La proposta del consistori s’haurà de sotmetre a l’aprovació de la comissió d’Urbanisme de Lleida.