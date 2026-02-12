Condemnat a 4 anys de presó per abusar sexualment de dos germanes menors a Balaguer
L'home reconeix els fets arran d'un pacte entre la Fiscalia i la defensa a l'Audiència de Lleida
L'Audiència de Lleida ha condemnat a 4 anys de presó un home acusat d'abusar sexualment de dos germanes de 13 i 15 anys a Balaguer el 2019. El processat ha reconegut els fets aquests dijous a l'Audiència de Lleida arran d'un pacte de conformitat entre la defensa i la Fiscalia, que inicialment sol·licitava una condemna de 8 anys de presó per dos delictes d'abús sexual a menor de 16 anys. L'individu ha declarat per videoconferència des del jutjat de pau d'Alcoletge (Segrià) arran de l'alerta per ventades. En el moment dels fets, l'home tenia 28 anys i va conèixer les menors a través d'Internet. Segons els fets provats, va festejar amb elles i els va fer petons i abraçades, però no van arribar a mantenir relacions sexuals completes.
En concret, l'home va trucar per telèfon a l'escola on estudiava una de les menors perquè la deixessin sortir del recinte sota el pretext de tenir una visita mèdica. Una vegada fora, va abusar sexualment d'ella. Posteriorment, va mantenir una altra relació amb la germana de la primera víctima, també menor i de qui també va abusar sexualment.
El possible ingrés a la presó del condemnat es resoldrà en l'execució de la sentència, segons fonts judicials. A més, s'ha acordat que compleixi 5 anys de llibertat vigilada, no pugui aproximar-se a menys de 200 metres de les víctimes ni comunicar-se amb elles durant 5 anys, i no pugui treballar en feines que impliquin un contacte directe amb menors durant 5 anys.