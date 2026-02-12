La Diputació formalitza l’ajuda de més de 410.000 euros per al Molí Fariner
Per obrir l’alberg de pelegrins el 2027
Cinc anys ha estat parat el projecte per acabar la rehabilitació del Molí Fariner d’Alfarràs i convertir-lo en alberg de pelegrins del Camí de Sant Jaume i allotjament turístic. La Diputació ha concedit, finalment, la subvenció de gairebé 416.000 euros que permetrà portar a terme la remodelació del vell edifici de les antigues Filatures Vilades per reformar l’interior. Segons l’alcalde, Joan Carles Garcia, aquesta partida l’aporta la institució provincial després de perdre els fons Feder destinats a aquesta intervenció. No obstant, aquesta ajuda s’ha concedit amb càrrec a l’any passat per la qual cosa caldrà passar-la a la comptabilitat d’aquesta anualitat. Garcia va indicar que s’espera abordar les obres aquesta anualitat perquè l’alberg es pugui obrir l’any que ve.
“El consistori serà l’encarregat de licitar i executar l’obra per habilitar l’alberg que, a part de pelegrins, també acollirà pescadors que venen a la Noguera Ribagorçana”, que atreu 8.000 aficionats cada any, va indicar l’alcalde. A primers del 2024, l’ajuntament va finalitzar la primera fase de consolidació del molí amb una nova teulada. Aquesta actuació va comportar reforçar les parets i fonaments d’aquest edifici del segle XII, l’únic amb catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) en la població. S’hi habilitaran unes 15 places destinades a turistes i pelegrins. L’actuació va suposar una primera fase una inversió de més de 155.000 € i va comptar amb ajuts del Govern. Garcia va indicar que també se sol·licitaran subvencions de 2,5% Cultural de l’Estat per finalitzar tot el projecte que comportarà una despesa total de gairebé 655.000 euros.