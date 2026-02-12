Història a les parets del Soleràs
L’ajuntament ha finalitzat el procés per oferir una visita virtual i recórrer els seus espais de memòria històrica. Incideix en els grafitis que hi ha a les golfes de Casa Seró fets per soldats convalescents ferits al front de l’Ebre a la Guerra Civil
Els grafitis fets pels ferits durant les conteses al front de l’Ebre durant la Guerra Civil a les parets de Casa Seró del Soleràs ja poden veure’s a través d’un recorregut virtual a l’enllaç https://patrimonivirtual360.in-situ.cat/soleras/. Es troben a les golfes d’aquest habitatge particular que va ser requisat durant el conflicte i on es permet l’accés a les persones que els volen visitar en dates assenyalades, ja que està deshabitat. Un dels dibuixos representa una batalla aèria amb un avió colpejat i un aviador saltant amb el paracaigudes i també hi ha números pintats que indiquen el lloc assignat a cada ferit.
En un altre dels grafitis es pot observar un nan de la pel·lícula Blancaneus de Disney, una cosa que resulta curiosa, ja que encara no estava estrenada a Espanya, per la qual cosa l’autor podria ser un brigadista estranger, explica l’alcalde, Manel Marsan.
També es fa menció a un combat de boxa que podria ser el que va enfrontar a l’afroamericà Joe Louis amb l’alemany Max Schmeling a Nova York, el 1922. Un altre dels dibuixos és el d’una infermera que treballava a l’hospital, un transatlàntic o el retrat del que podria ser el metge que va dirigir l’hospital del Soleràs, Antoni Porta.
L’empresa lleidatana Insitu Patrimoni i Turisme SL s’ha encarregat de visualitzar els espais que van tenir protagonisme durant la Guerra Civil (1936-1939), en concret les fosses comunes i els hospitals de campanya de la rectoria i de Casa Seró.
Activitats commemoratives
Per aquest motiu ha comptat amb una ajuda de l’IEI destinada a la posada en marxa d’activitats commemoratives, d’investigació i de difusió de la memòria democràtica que ascendeix gairebé a 7.000 euros.
Segons Marsan, es tracta d’una opció per complementar les visites que es fan a les fosses i “obrir a tothom els grafitis de l’hospital de convalescents de Casa Seró”, que ja es visita una vegada a l’any en persona per la commemoració dels bombardejos que va patir la població el 25 de desembre del 1938. La ruta inclou un recorregut a les fosses comunes i a la plaça, on hi ha la rectoria, l’antic Hospital de la Sang, i després a Casa Seró, on s’ha arribat a fer la recreació teatral d’una operació d’urgència d’un ferit al front.
Amb aquesta iniciativa, el consistori vol divulgar la memòria històrica de la Guerra al territori.
El consistori d’Arbeca marca tots els edificis que tenen interès
L’ajuntament d’Arbeca ha senyalitzat els espais de memòria històrica que considera especialment significatius, com per exemple l’església de Sant Jaume, l’antic Centre d’Unió Republicana, l’antiga Casa de la Vila, l’Hospital Vell, l’Abadia, el Centre Independent i el cementiri vell.
En cada un d’aquests punts s’han instal·lat plafons informatius elaborats amb criteris de rigor històric i amb voluntat divulgativa. El conjunt forma part d’una ruta urbana que parteix de l’oficina de turisme local.
El cost ha estat de 12.624 euros dels quals 8.761 han estat finançats amb ajuts del Memorial Democràtic i amb fons propis del consistori.