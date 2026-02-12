Les últimes pluges fan emergir de nou la llacuna natural del Clot de la Unilla, entre Almenar i Alguaire
Arran de les pluges dels últims mesos, es preveu que l’extensió augmenti progressivament. La darrera vegada que va aparèixer va ser el 2020, abans del període d’intensa sequera a Ponent
Les persistents pluges registrades des de finals del 2025 i primers d’any per les contínues borrasques han fet aflorar la llacuna natural del Clot de la Unilla, entre Almenar i Alguaire. Segons les dades de la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre), entre desembre i gener s’han atansat als 140 litres per metre quadrat a la Segarra, han passat de 150 litres per metre quadrat en algunes zones de la Noguera, han superat els 240 litres per metre quadrat al Segrià i han depassat els 260 a les Garrigues.
L’última vegada que va aparèixer va ser el 2020 també després d’un període de fortes precipitacions al qual va seguir un període d’intensa sequera que es va prolongar fins al 2023. Va sorgir també als anys 2018, 2004 i 2000, sempre després de períodes de borrasques freqüents que llavors també van arribar a batre rècords.
Tanmateix, la llacuna encara no ha assolit les dimensions del 1997, quan va arribar a superar les 20 hectàrees de superfície. L’any 2000 i 2004 es va acostar a les 15 hectàrees. A l’actualitat, l’estany està aflorant i no es pot determinar encara la seua superfície definitiva però ja es pot veure una important làmina d’aigua.
Llacuna endorreica
La del Clot de la Unilla és una de les poques llacunes endorreiques de Catalunya, és a dir, que es nodreix amb aigua de pluja, ja que la capa freàtica del subsol és d’argila i fa que l’aigua es canalitzi fins al Clot, en una fondalada. En l’actualitat, i atesa la quantitat de precipitacions, també es preveu que pugui assolir les 20 hectàrees d’extensió, segons van indicar fonts municipals. Aquesta bassa atreu un gran nombre d’aus i, en conseqüència, d’ornitòlegs cada vegada que sorgeix. El Clot de la Unilla està declarat com a zona d’especial protecció per a les aus (zepa) per la Unió Europea, integrada majoritàriament per finques de propietat privada ara conreades. Atreu nombroses espècies de fauna, ja que en ocasions s’han arribat a albirar estols de més de 200 exemplars d’aus.
El projecte per protegir prop de 3.000 hectàrees dels Plans de la Unilla, tal com plantejava la Xarxa Natura 2000 al principi, va provocar fa dos dècades enèrgiques protestes d’agricultors i ramaders d’Alguaire, Almenar, Alfarràs, Torrefarrera, Alpicat i Rosselló. Es van organitzar manifestacions i diverses entitats agràries d’Almenar van amenaçar de dimitir si es creava la zepa amb l’extensió que estava prevista.
Finalment, la pressió va fer que la Generalitat reduís a la meitat, unes 1.500 hectàrees, l’extensió actual de la zepa.