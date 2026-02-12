Obres en dos carrers per renovar el clavegueram
L’ajuntament d’Aitona ha iniciat aquesta setmana els treballs de renovació de dos trams de clavegueram dels carrers Sant Gaietà i la travessia Moreria, respectivament, que sumen més de 105 metres lineals. En els dos casos, la millora permet renovar canonades, que tenen una antiguitat de 60 anys i no comptaven amb pous de prou registre per permetre tasques de manteniment i neteja.
Concretament, a la travessia Moreria es construeixen dos pous. Amb les millores se solucionaran els freqüents embossaments que es patia a la zona. Els treballs finalitzaran a començaments del mes de març. Abans de començar la intervenció, el consistori en va informar els veïns.
El projecte ha estat subvencionat per la Diputació, ja que era una actuació d’urgència en aquest sector de la localitat.