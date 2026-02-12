FAUNA
Quatre imputats per pescar 25 silurs a Alcarràs
Amb descàrregues elèctriques i una barca
Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local d’Alcarràs van denunciar penalment dilluns quatre homes d’entre 24 i 35 anys com a presumptes autors d’un delicte contra la flora i la fauna al ser sorpresos pescant il·legalment silurs al Segre en aquest municipi del Segrià, en un cas molt poc habitual en aquesta zona. A més un d’ells va ser arrestat perquè tenia tres ordres de detenció del 2021 de jutjats de Saragossa per delictes contra la flora i fauna, contraban d’obres d’art i trencament de condemna.
Els agents van trobar un vehicle i una furgoneta que anaven a baixa velocitat per un camí al costat del riu. Els van donar l’alto i van comprovar que a l’interior de la furgoneta hi havia 25 silurs, material de pesca i pesca elèctrica (dos bateries i dos inversors per transformar els 12V de la bateria en 220V i el cablejat i pinces per aplicar les descàrregues).
També van veure que al riu hi havia una barca inflable ocupada per dos persones i tot apuntava que es trobaven pescant silurs amb aquesta tècnica, que està prohibida.
L’ús de mitjans destructius i no selectius per a la pesca està tipificat com a delicte contra la fauna. Aquesta tècnica és nociva ja que atempta contra tota la biodiversitat del riu. Encara que els silurs són una espècie exòtica invasora i és necessari sacrificar-los una vegada pescats, el mètode d’extracció prohibit preval sobre la naturalesa de l’espècie. Els peixos, que pesaven 240 quilos, van ser destruïts i tractats com a residu orgànic compostable per evitar que arribessin a la cadena de consum humà. Els agents van decomissar el pot inflable i el material fet servir. Els quatre van ser imputats per un delicte contra el medi ambient a l’utilitzar un mètode prohibit amb embarcació no autoritzada, pescar en horari inhàbil i no tenir permisos.