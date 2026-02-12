Reunió per desbloquejar la depuradora
El subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, es va reunir ahir amb l’alcalde d’Alcoletge, Josep Maria Gras, per analitzar diversos projectes com l’acabament de les obres de la depuradora, impulsada per l’empresa estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependent del ministeri per a la Transició Ecològica. Crespín va indicar que s’han fet els primers passos per desencallar el projecte, la qual cosa permetrà acabar-lo. Un altre dels projectes en els quals es va aprofundir és el dedicat a incrementar el sòl industrial. D’altra banda, Crespín va visitar les instal·lacions de l’empresa familiar Agroferti, dedicada a la producció i subministrament d’adobs líquids i solucions agronòmiques a les explotacions.