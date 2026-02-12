Setanta anys d’apol·lònies
Les dones organitzen una festa per celebrar aquesta tradició que vol reunir àvies, mares i nenes. Desfilada de setanta vestits que han portat des de la dècada dels cinquanta del segle XX
Soses celebra des de fa més de set dècades una tradició festiva en la qual les joves d’entre 16 i 18 anys es vesteixen per a l’ocasió i fan una cercavila pel poble amb música. És la Festa de les Apol·lònies. Per iniciativa popular, aquest dissabte dia 14 s’organitza l’edició especial Remember que, de forma excepcional, reunirà les apol·lònies de diferents èpoques, des de les que ho van ser als anys 50 fins a les que ho seran en un futur. “És un encontre intergeneracional i un espai de memòria en el qual s’exposaran fotografies i es compartiran anècdotes entre àvies, mares, filles i veïnes”, assenyalen de l’organització. De fet, s’espera la presència d’apol·lònies nonagenàries i octogenàries”, expliquen les responsables. “Les apol·lònies no són només una festa, són cultura, identitat i memòria col·lectiva”, van remarcar.
“Volem lluir els vestits que s’han anat portant al llarg de les festes i posar en comú els records que han anat passant de generació en generació, compartint-los amb tot el poble que vulgui conèixer la tradició.” Començarà les 11.00 amb l’exposició Memòria i tradició a la sala d’actes. A les 12.00 hi haurà un vermut musical i a la tarda una desfilada de més de 70 vestits que han portat les apol·lònies durant aquests setanta anys de celebració a la sala de ball.
Les organitzadores van explicar que “al principi predominaven els vestits de temàtica general i anaven vestides de zíngares, romaneses o cubanes. Després ja es van imposar els vestits de festa i llargs. Hi haurà una especial menció a la senyora Leonor, ja morta, que va ser l’encarregada de dissenyar els vestits durant gairebé dos dècades”, van assenyalar. A la desfilada la seguirà un tardeig amb concerts. Els beneficis recaptats es donaran a l’Associació Dones Intervingudes de Mama de Lleida.