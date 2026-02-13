MUNICIPIS
Acord per demolir dos cases buides i en ruïnes d’Alfarràs
Amb Solvia, després de caure la teulada d’una per les pluges. Es consolidarà l’estructura de dos més, una de les quals habitada
L’ajuntament d’Alfarràs va arribar dimarts a un acord amb Solvia per finançar la demolició de la casa on es va enfonsar la teulada a finals del mes de gener passat a causa de les contínues pluges que es registren des del novembre, sense que produïssin danys personals. La casa se situa al carrer La Parra i està deshabitada i amb tanques. El consistori carrega la factura a aquest fons inversor “ja que de cap altra manera podríem finançar tota l’actuació que es necessita a la zona”, va assenyalar l’alcalde, Joan Carles Garcia. Va indicar que cal tirar la casa on es va produir la caiguda parcial al número 8 i la que és al costat, el 10, atès que l’estructura tampoc no és segura. Aquest habitatge també està desocupat. Tanmateix, serà necessari consolidar l’estructura de les cases que corresponen als números 6 i 12, al costat dels que presenten problemes per estabilitzar i assegurar-les, ja que una sí que està habitada. L’actuació es portarà a terme com més aviat millor després de comptar amb les garanties que Solvia avançarà els diners i es podrà començar la intervenció ben aviat, va assegurar el primer edil.
El consistori coneixia l’estat de la casa afectada, per la qual cosa es va posar “en contacte amb els propietaris per agilitzar el procés”, va remarcar. Si no s’hagués arribat a un acord, l’ajuntament hauria actuat de forma subsidiària i carregat els costos a Solvia.