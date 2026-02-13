Nova connexió entre l’N-II i l’L-203
Les obres per millorar la seguretat a l’encreuament dels Hostalets començaran a finals de febrer
A finals del mes de febrer començaran les obres per construir una nova rotonda a la intersecció entre la carretera L‑203, que uneix Sant Antolí amb Rubinat, i l’N‑II al seu pas pels Hostalets, al municipi de Ribera d’Ondara.
L’actual enllaç es considera especialment conflictiu per la dificultat que suposa l’entrada i sortida de vehicles. Amb l’objectiu de millorar-ne la seguretat, es construirà un nou accés que eliminarà el gir tancat que hi ha actualment, a més de condicionar una zona enjardinada i un aparcament.
El projecte, que està finançat per la diputació de Lleida dins del pla d’inversions en carreteres, ha estat adjudicat a Sorigué, S.A.U. per 553.988,97 euros. L’actuació afecta terrenys de tres propietaris, que ja han rebut la indemnització corresponent.
L’alcalde de Ribera d’Ondara, Francesc Sabanés, va explicar que les obres tindran una durada aproximada de dos o tres mesos i que “s’habilitaran passos alternatius per minimitzar les afectacions al trànsit”.