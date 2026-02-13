Oliana i Rialb obren comportes davant les pluges i en superar el 92% de reserves
Aboquen entre 30 i 66 metres cúbics per segon al Segre, que multiplica el seu cabal
Els embassaments del riu Segre han començat a abocar aigua al riu davant les successives pluges i l'inici del desgel a les cotes més baixes. Segons fons de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, Oliana ha obert el sobreeixidor per laminar 31 metres cúbics d'aigua per segon, als que se sumen uns altres 55 que la hidroelèctrica Endesa aboca per les turbines de la central.
Aquest cabal corre riu avall cap a l'embassament de Rialb, que també ha obert el desguàs de fons per abocar 66 metres cúbics per segon.
El vessament dels dos pantans del Segre ja fa incrementar el cabal aigües avall, a Balaguer, Lleida i Seròs, com a principals punts.
Al Baix Segre, de fet, el Segre i després l'Ebre rebran les aportacions del Cinca, que la CHE té sota vigilància per avingudes.
L'obertura de comportes se suma a la derivació de cabals cap al Segarra-Garrigues des de Rialb per omplir l'embassament de l'Albagès, a la cua del canal, on ara hi poden haver uns 14 hectòmetres cúbics d'aigua.
En paralel, la neu es manté a les comarques del Pirineu, on ha baixat de cota i ha arribat a les valls del Segre, el Noguera Pallaresa i el Ribagorçana.
EDUARDO BAYONA