Projecte per recuperar les fonts històriques
La primera serà la font de Fiol amb una inversió de 56.710,57 euros. També estudien reconstruir la font de Sant Miquel
La Paeria de Cervera ha posat en marxa una estratègia destinada a rehabilitar algunes de les fonts emblemàtiques del municipi. L’alcalde, Jan Pomés, va explicar que a començaments del segle XX es van construir molts sortidors que amb el pas del temps s’han anat deteriorant o desapareixent i que ara “la població torna a demanar aigua en els espais públics”.
La primera actuació prevista serà la restauració de la font de Fiol, situada a la via verda del camí dels Horts que discorre de manera paral·lela al riu Ondara. El projecte de condicionament, que va ser aprovat per unanimitat durant el ple municipal del passat 29 de gener, compta amb una subvenció de 40.000 euros de la diputació de Lleida, sobre un cost total de 56.710,57 euros. Les obres se centraran inicialment a recuperar el funcionament original del punt d’aigua. Més endavant està previst actuar en l’entorn a fi de millorar l’accessibilitat i la integració paisatgística.
En les següents fases, el consistori preveu intervenir en altres espais com el brollador de la plaça Magdalena de Montclar, situat davant del pub La Bombolla, que fa anys que està inoperatiu i que anteriorment s’havia valorat demolir-lo.
D’aquesta manera, el consistori contempla la recuperació del punt d’aigua a l’inici del carrer Guinedilda, una proposta que es trobava arxivada i que l’actual equip de govern vol reprendre.
Font de Sant Miquel
Des del punt de vista patrimonial, també s’està estudiant la possibilitat de reconstruir l’antiga font de Sant Miquel a partir del disseny original. Es tracta d’un element emblemàtic del patrimoni local que va desaparèixer amb la remodelació del lloc als anys 70. Tanmateix, Pomés va subratllar que el nou sortidor no es col·locaria al seu emplaçament original al centre de l’actual plaça Universitat, ja que ha canviat notablement la seua configuració, sinó que es posaria sobre la plaça de Sant Miquel.
Per a aquesta intervenció, la Paeria vol aprofitar part dels 121.345,66 euros que el municipi rebrà del Pla Únic d’Obres i Serveis (Puosc) de la Generalitat per a la millora de la plaça Universitat.
En aquest sentit, la principal actuació serà la substitució de l’arbratge actual per un túnel vegetal que actuï com a refugi climàtic.