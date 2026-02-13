S’esfondra un mur del castell de Sort
Un tram de reforç de l’edifici es desfalca per culpa de les pluges
L’ajuntament hi talla l’accés i avalua els danys
Les pluges registrades els últims dies van causar dimecres a la matinada l’ensorrament d’un mur de reforç de la zona del castell de Sort. El consistori va tancar l’accés a la zona per avaluar els danys i netejar la zona de les pedres i roques que van caure a la via pública. Fonts del consistori van apuntar que el despreniment no va causar danys i que “ben aviat” es retirarà tota la runa.
Les precipitacions de les tres últimes setmanes a Sort van deixar més de 87 litres per metre quadrat. La inestabilitat geològica després dels dies de pluja ha anat provocant diversos despreniments sobre carreteres, camins i vies de les comarques de Lleida, així com l’ensorrament d’una casa a Vilanova de Bellpuig, a finals del mes passat.
Així mateix, estan previstes noves precipitacions a les comarques de muntanya a partir de demà, que seran en forma de neu a partir dels 1.300 metres, i on també persistirà el vent en cotes altes. Protecció Civil va activar ahir una prealerta per neu a Aran, l’Alta Ribagorça i el Sobirà, on s’espera que s’acumulin fins a 20 centímetres de neu nova.