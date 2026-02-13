Troben grafits del segle XVII a les parets de l’antic hostal del Miracle
Els conservadors els atribueixen als pelegrins que s’hi allotjaven en l’època del barroc
L’última fase de rehabilitació de la Casa Gran del Santuari del Miracle ha tret a la llum uns grafits que estaven ocults a les parets de les habitacions de l’antic alberg de pelegrins. Són unes incisions fetes amb instruments punxants, principalment durant el segle XVII, per les persones que s’allotjaven en aquestes estades. Anna Bedmar, conservadora restauradora de béns culturals, detalla que els grafits estaven coberts per una capa de pintura de calç i assenyala que són molt variats. S’han trobat des de noms de cases fins a dates, creus, rosetes de sis pètals o numeracions. Una troballa que els experts creuen que ajudarà a “comprendre molt millor” com es vivia al Solsonès en l’època del barroc.
Diversos motius
Els grafits s’han localitzat a la tercera planta de la Casa Gran del Miracle i la gran majoria estan fetes sobre parets de morter enlluït. N’hi ha amb motius antropomòrfics (figures de cos sencer, una mà o un rostre), arquitectònics (arcs i torres), geomètrics (cercles fets amb compàs o rectangles) i protectors (encreuaments i pentagrames). També hi ha incisions que fan referència a numeracions.
Segons Bedmar, també hi podria haver incisions corresponents als segles XVI i XVIII i els haurien fet els pelegrins. “Igual que avui dia molta gent que fa turisme i deixa gravat el seu nom a les parets o fa un dibuix, és bastant probable que això també ocorregués amb els pelegrins”, concreta.
Última fase
El descobriment s’ha produït arran de l’última fase de les obres de rehabilitació del Miracle, construït entre el segle XVI fins al XVIII, i que està considerat com a exponent d’edifici renaixentista amb ampliacions d’època barroca.
Demanen suport per gestionar ajuts
L’alcalde de Riner, Joan Solà, va celebrar poder acabar les obres, però va lamentar el “cost burocràtic i administratiu” que suposa gestionar ajuts com els del Govern per restaurar el Miracle, de 2,7 milions d’euros, tenint en compte que el seu ajuntament té un pressupost d’entre 200.000 i 300.000 euros.