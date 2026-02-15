Lis, usuària de Cervera: «Els que no tenim cotxe no importem»
La crisi de Rodalies afecta cada dia centenars de lleidatans que, pels retards, arriben tard a les seues obligacions. És el cas de la Lis, de Cervera, que ahir estava indignada perquè “havien dit que recuperarien tots els trens i no ha estat així”. “Ens han hagut de resituar en transports alternatius per evitar retards. Jo em desplaço a Sant Guim per treball i he arribat tard molts dies. Sembla que les persones que no tenim cotxe no importem”, va lamentar.
Ramon Prat, usuari de Calaf: «A l’estació tampoc no saben dir-te res»
Ramon Prat estava a primera hora d’ahir a l’estació per pujar al primer tren que passés. “He de tornar a Calaf i no confio que el tren funcioni de manera normal, encara que havia de fer-ho i no em quedava cap altre remei. Ja veig que hi ha coses que continuen sense funcionar. Hi ha horaris anunciats que no són correctes i quan preguntes als treballadors de l’estació tampoc en saben res. Això que està passant és un desastre.”