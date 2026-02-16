El Govern repararà d’emergència els 3 quilòmetres més malmesos de l’A-2 a la Segarra
Primera actuació de ‘parxeo’ el cap de setmana que manté un carril tallat per sentit
L’autovia A-2 continua aquest dilluns amb restriccions de trànsit al seu pas per la comarca de la Segarra, concretament als termes municipals de Cervera i de Ribera d’Ondara, on roman tancat un carril per sentit a causa de les obres d’urgència realitzades durant el cap de setmana —un tram habitualment de només dos carrils per sentit que ara redueix la circulació a un únic carril—. El subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, ha explicat que “els treballs s’havien de començar aquest dilluns però es van poder avançar a diumenge gràcies a la bona meteorologia”. Segons ha indicat, “els operaris han actuat tapant els clots més greus i els carrils continuaran tallats uns dies més per comprovar com respon l’asfalt i segons evolucioni el temps”.
Crespín ha assenyalat que, tot i que la reforma integral del tram està prevista per iniciar-se a finals de març, quan hi hagi millors condicions meteorològiques, “el que va passar divendres obliga a fer una actuació d’emergència immediata” en els tres quilòmetres més malmesos. “Aquesta intervenció consistirà a aixecar l’asfalt actual i pavimentar de nou, amb un cost estimat de tres milions d’euros —un per quilòmetre—“, ha indicat. Crespín ha remarcat que “cal actuar-hi el més aviat possible; no podem esperar l’inici formal de les obres”, tot i reconèixer que la mesura requerirà una mínima tramitació administrativa abans d’engegar-se ja que “es tracta d’un cost important”, ha apuntat.
Els treballs del cap de setmana han consistit en aplicar asfalt sec i reparar els trams més deteriorats, per garantir la seguretat dels conductors. L’alcalde de Cervera, Jan Pomés, ha explicat que “després de la intervenció provisional, el nou paviment necessita un període d’assecat i polit abans de poder reobrir completament els carrils”, fet que s’espera que es pugui fer al llarg d’aquesta setmana.
Pomés ha atribuït els incidents del divendres passat —que van afectar una vintena de vehicles, una dotzena dels quals amb punxades i d’altres amb desperfectes als baixos o als vidres— a tres factors principals: la manca de manteniment de la via durant anys, les condicions meteorològiques adverses dels darrers mesos (amb pluges abundants que han humitejat el ferm i dues nevades durant les quals s’hi va aplicar potassa), i la presència de fragments metàl·lics a la calçada, l’origen dels quals encara es desconeix.
Tot i que oficialment cap conductor no ha presentat queixes davant la Paeria de Cervera, diversos afectats s’han posat en contacte amb l’alcalde per informar dels danys soferts.
Pomés ha recordat que, després de tres anys de reivindicacions, el setembre passat es va assolir un compromís amb el Govern espanyol per millorar l’últim tram de l’A-2 entre Cervera i el límit amb la província de Barcelona. Les obres, amb una inversió prevista de 13,28 milions d’euros, renovaran els últims vuit quilòmetres (del 522 al 530) i posaran fi a dues dècades sense millores significatives en un tram amb 22.000 vehicles diaris, un terç dels quals camions.
Mentrestant, la circulació es manté amb retencions i un carril tallat tant en sentit Barcelona (km 523–521, a Cervera) com en sentit Lleida (km 526–523, a Ribera d’Ondara).
El president del Consell Comarcal de la Segarra, Ramon Augé, ha anunciat que aquest dimecres se celebrarà un Consell d’Alcaldies, on es preveu aprovar una declaració conjunta de denúncia per reclamar novament l’execució definitiva del projecte.