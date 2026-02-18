TURISME
Ametllers florits se sumaran al ‘mar rosa’ d’Aitona el 6 de març durant un mes
Fruiturisme arriba a l’edició XV, que es podria avançar un cap de setmana i acabarà a finals del mes vinent. Visites en 4x4, un videojoc sobre la floració i un nou perfum, entre les novetats
La XV edició de Fruiturisme inclourà 150 hectàrees d’ametllers florits en un mar blanc que se sumarà a les 3.500 hectàrees que tots els anys creen l’espectacle de color rosa dels camps de fruita de pinyol (préssec, nectarina i paraguaià) que floreixen a Aitona. Ha estat possible després de 4 anys de treballs a la finca que ara s’incorpora a aquesta iniciativa, que espera superar els 20.000 visitants de l’any passat, una edició marcada per les pluges, segons va explicar l’alcaldessa, Rosa Pujol. Les visites començaran, oficialment, el 6 de març, malgrat que no es descarta avançar la data a finals d’aquest mes coincidint amb la Festassa que n’inclou una calçotada el dia 28. També es prolongaran fins al dia 29 de març, ja que els ametllers tenen una floració més tardana, va explicar Pujol. Precisament, en aquesta parcel·la d’ametllers es troba la cabana de volta més gran de Catalunya, Mas Llauradó, amb 200 m2, que també es podrà veure.
Entre les novetats cal destacar Floreix l’Aventura amb recorreguts exclusius en 4x4 per a grups d’entre 4 i 6 persones per un preu individual de 45 €, que ja estan reservades, igual que totes les activitats, allotjament i restauració del cap de setmana del 14 i 15 del mes que ve. Aquell cap de setmana s’oferirà a més la possibilitat de participar en un videojoc sobre la floració: Minecraft de l’empresa Gamesports Electronics. D’altra banda, el dia 21 de març quatre grups emergents participaran en la primera semifinal del programa Stellart dins del concurs de nous talents que organitza el Magnific Fest. Una altra de les novetats és la venda d’un nou perfum, Aitona, de Mosq, inspirat en els fruiters, com ja va avançar SEGRE. Pel seu costat, el director creatiu, Andy Mosquera, va assenyalar que ja té compradors.
Turistes del Japó, Corea i de l’Estat
El director del Patronat de Turisme de Lleida, Juli Alegre, va indicar que Aitona ja és un referent estatal i ha contribuït a desestacionalitzar el turisme a Lleida. Va destacar que s’esperen turistes del Japó i Corea, encara que el turisme estranger suposa entre un 10 i un 12% i la resta, d’altres punts de l’Estat.