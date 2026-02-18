AIGUA
Arranca el desglaç amb reserves de neu històriques al Segre i la Pallaresa
El desglaç de la neu acumulada al Pirineu de Lleida s’està consolidant mentre les capçaleres dels quatre grans rius acumulen unes reserves superiors als registres històrics.
Aquest procés corre paral·lel a una disminució del risc d’allaus de neu una vegada acabats els efectes de la tempesta Oriana, la novena de l’any i la quinzena de la temporada de tardor-hivern, malgrat que la pròxima arribada d’una altra, batejada com Pedro, tornarà a elevar-lo de cara al cap de setmana. El risc és marcat a Aran i la zona més alta de la Pallaresa i moderat a la resta del Pirineu de Lleida.
Segons les dades de la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) la neu acumulada supera els mil hectòmetres cúbics equivalents d’aigua a les capçaleres de la Garona (185,8 hm3), la Ribagorçana (146,2), la Pallaresa (433,6) i el Segre (293,9) i els 1.765 hm3 de volum, ja que el potencial de liquació es calcula sobre el 60% de l’espai de la capa.
L’aportació de cabal de cada capçalera ja supera el balanç de neu, que és negatiu en totes. La previsió de la CHE apunta que en una setmana la Pallaresa i el Segre aportaran 27,1 i 18,2 hm3 d’aigua i la seua reserva de neu es reduirà en 14,5 i 13,3 (la diferència procedeix de la pluja i els aqüífers).