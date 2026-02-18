JUSTÍCIA
Manifestació a Tàrrega per canviar la llei del Menor
Silvia Guerrero, mare del Juan –el jove de 18 anys assassinat fa gairebé mig any a Tàrrega suposadament per un menor de 17–, ha recollit gairebé 62.000 firmes a la plataforma Change.org perquè es revisi la llei del Menor i s’estableixin penes més severes en els delictes greus comesos per adolescents. Defensa que “un assassinat és un assassinat; s’hauria de jutjar pel delicte, no per l’edat de qui el comet”. Guerrero també denuncia els obstacles judicials i la lentitud en l’obtenció dels informes.
Aquest dissabte, s’ha convocat una manifestació a Tàrrega que sortirà del carrer Sant Pelegrí número 89 –el lloc on va ocórrer el crim– i arribarà fins a la plaça Major. Hi haurà un primer tram silenciós, acompanyat únicament pel so de tambors, i una segona part més reivindicativa, amb pancartes, xiulets i clavells blancs en record del jove. A la plaça Major es formarà un cor humà amb el nom del Juan escrit amb flors al centre.