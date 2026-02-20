Ajornat un càmping de cabanes al bosc
Un allotjament turístic amb 30 places d’acampada. La comissió d’Urbanisme deixa en suspens l’aprovació definitiva
La comissió d’Urbanisme de la Catalunya Central ha deixat en suspens l’aprovació definitiva d’un allotjament turístic singular al Solsonès: un càmping format per cabanes al mig d’un bosc al terme municipal de Biosca. Es tracta d’una iniciativa de la família propietària de la casa de turisme rural La Ribereta en terrenys forestals pròxims a aquest establiment. Aquesta proposta s’emmarca en la tendència coneguda com glamping, en alça en els últims anys a les comarques lleidatanes i basada en allotjaments peculiars en paratges naturals.
El projecte es planteja en una finca d’unes quatre hectàrees d’extensió en sòl rústic, on es preveu la construcció de quatre tipus diferents de cabanes de fusta, amb superfícies que oscil·laran entre els 41 i els 76 metres quadrats. Totes s’hauran d’alçar sobre pilars per compensar el pendent natural dels terrenys del bosc, segons consta en la documentació entregada a la comissió d’Urbanisme. A aquestes construccions s’haurà de sumar també un edifici de serveis i diferents espais reservats per a la instal·lació de tendes per acampar.
Pocs càmpings a la comarca
Els càmpings són actualment escassos a la comarca del Solsonès. Només dos dels seixanta que existeixen a Lleida són en aquesta comarca. El que es preveu a Biosca va iniciar la tramitació davant la Generalitat de Catalunya l’any 2023. L’ajuntament va valorar llavors aquesta iniciativa de forma positiva, al considerar que pot contribuir a diversificar l’economia local i a evitar la despoblació rural.
Tres anys després, està pendent de l’aprovació definitiva per part de la comissió d’Urbanisme de la Catalunya Central.