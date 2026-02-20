INSTITUCIONS
La Diputació demana tractar l’ictus a Lleida les 24 hores i tota la setmana
El ple reclama, també per unanimitat, recuperar la Setmana Blanca com a activitat escolar. Aprova una altra moció per a la millora del servei de Rodalies
El ple de la diputació de Lleida celebrat ahir va aprovar una declaració institucional firmada per tots els grups en la qual s’exigeix a la Generalitat que ampliï l’horari de la Unitat d’Ictus de l’Hospital Arnau de Vilanova durant les 24 hores del dia i 7 dies a la setmana per garantir la disponibilitat contínua de tractaments especialitzats. Ara l’hospital lleidatà tan sols tracta els casos d’ictus més greus de dilluns a divendres en un horari de 9.00 a 14.00, mentre que els accidents cerebrals vasculars que requereixen atenció immediata després d’aquesta hora o en cap de setmana es deriven a Barcelona, un fet que, segons el text, indica que “no hi ha el mateix tracte a tot el territori, i això no és equitat ni igualtat de possibilitats” per a cada ciutadà de Catalunya.
Així mateix, el text reclama també “incloure la dotació de recursos humans i materials necessaris per evitar la sobrecàrrega del personal sanitari”, i també avaluar el compliment d’aquestes mesures cada sis mesos.
D’altra banda, el ple va aprovar per unanimitat una moció d’Unitat d’Aran (UA) per “impulsar la recuperació de la Setmana Blanca com a activitat educativa” i reconèixer el paper d’aquesta activitat “com a eina de cohesió territorial i de dinamització del Pirineu”. El text també advoca per promoure programes “accessibles que garanteixin la participació de tot l’alumnat”.
Durant el ple es va aprovar una altra moció, en aquest cas presentada per Junts-Impulsem, en la qual es va reclamar la millora de la xarxa de Rodalies de Catalunya, malgrat que en aquest cas va comptar amb els vots en contra de PSC, PP i l’abstenció d’UA.
El ple de la corporació va donar llum verda a un conveni amb el ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic per desenvolupar del Centre d’Innovació Territorial, en el qual la Diputació aportarà 340.000 euros entre aquest any i el 2029.