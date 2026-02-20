L’alcaldessa de Tàrrega se sotmetrà a una qüestió de confiança vinculada al pressupost municipal
L’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan (ERC), ha anunciat aquest divendres que se sotmetrà a una qüestió de confiança per intentar tirar endavant el pressupost i la plantilla municipal del 2026, rebutjats ahir pel ple amb els vots en contra de Junts i la CUP, a l'oposició. El ple extraordinari per votar la qüestió de confiança tindrà lloc dimecres vinent, 25 de febrer, a les 12.30 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament.
Pijuan ha defensat que “creiem que és una bona proposta de pressupost”. En aquest sentit, ha explicat que “hi ha dues opcions: quedar-nos com estem, amb el pressupost prorrogat i la ciutat paralitzada però mantenint el càrrec –seria el més fàcil–, i deixant Tàrrega sense inversions, sense opcions per ampliar serveis ni per atorgar subvencions a les entitats que la fan moure, o bé vincular el pressupost a una qüestió de confiança per aconseguir aprovar-lo al costat de la ciutadania”. Segons l’alcaldessa, aquest mecanisme és l’única via per “continuar treballant per la ciutat i els veïns” i evitar l’aturada municipal.
La qüestió de confiança es votarà de manera nominativa, tal com estableix la llei. Si no prospera, s’obrirà un termini d’un mes –a partir de l’endemà del ple– perquè els grups de l’oposició (Junts i CUP) presentin una moció de censura. Si passat aquest termini no es presenta cap moció viable, el pressupost i la plantilla quedaran aprovats automàticament, gràcies a aquest mecanisme excepcional que l’alcaldessa pot activar fins a dues vegades durant el mandat. Es tracta d’una estratègia similar a la que va emprar recentment Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida, per desbloquejar una situació de bloqueig polític.
Pijuan, que va ser proclamada alcaldessa el 2019, defensa aquests comptes com a “quilòmetre zero”, enfocats en eixos bàsics com la neteja i el manteniment, la seguretat i l’habitatge. El pressupost ascendeix a 24,3 milions d’euros, la xifra més alta de la història de l’Ajuntament de Tàrrega.
Durant el ple d’ahir, l’oposició va coincidir a criticar la manca de voluntat de negociació del govern i el fet que el document s’hagi presentat fora de termini. L’equip de govern, format per ERC i PSC, es troba en minoria des de l’estiu passat, quan la CUP va abandonar el pacte per discrepàncies en la futura gestió del servei d’aigua.