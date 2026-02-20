SEGRE

Més de 40 participants en la primera setmana de ‘Més digitals’

La primera sessió del cicle va comptar amb una dotzena d’alumnes. - CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS

La primera sessió del cicle va comptar amb una dotzena d’alumnes. - CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El projecte Més digitals, impulsat pel consell comarcal del Solsonès per atansar el món digital a les persones grans, ha iniciat aquesta setmana les primeres sessions amb 41 participants repartits entre Sant Llorenç de Morunys, Olius i Torà. Aquestes sessions, previstes també a Llobera i Pinell de Solsonès, tenen l’objectiu de reforçar l’autonomia digital dels assistents i ensenyar-los eines pràctiques per a un ús segur de les tecnologies.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking