Més de 40 participants en la primera setmana de ‘Més digitals’
El projecte Més digitals, impulsat pel consell comarcal del Solsonès per atansar el món digital a les persones grans, ha iniciat aquesta setmana les primeres sessions amb 41 participants repartits entre Sant Llorenç de Morunys, Olius i Torà. Aquestes sessions, previstes també a Llobera i Pinell de Solsonès, tenen l’objectiu de reforçar l’autonomia digital dels assistents i ensenyar-los eines pràctiques per a un ús segur de les tecnologies.