Mor a Vallobar un obrer de la construcció a un mes de jubilar-se
Va morir a l’Arnau després d’atrapar-lo una grua
Un treballador d’una empresa de construcció va morir dimecres després de patir un accident laboral a Vallobar (Baix Cinca). Li quedava un mes per jubilar-se.
El sinistre es va produir el migdia de dimecres, quan el treballador, contractat per una empresa de Saragossa que actuava com a subcontracta per a la constructora Hinaco, va quedar atrapat entre el braç d’una grua telescòpica i una pila de material. La víctima operava aquesta màquina, malgrat que no es trobava al lloc del conductor i s’havia atansat a la zona del braç.
L’incident, que es va produir a les obres de construcció d’una granja de porcs per a una empresa del grup Costa Foods, va ser advertit per un company de la víctima, que va trucar al 112.
L’avís es va produir cap a les tres de la tarda. La localització del sinistre, en una zona amb cobertura telefònica deficient propera al Mas d’Ulié i a l’Alt de la Moleta i allunyada del nucli urbà, i a la qual s’arribar al recórrer diversos quilòmetres de camins, va dificultar les tasques de rescat.
El ferit va ser finalment evacuat a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on va ingressar en estat crític i on acabaria morint poc després.
La de dimecres va ser la primera mort d’un treballador a conseqüència de la seua activitat laboral que es registra des de començament d’any a Aragó, on el 2025, amb 30 morts, va ser especialment sagnant.
Al Baix Cinca hi va haver, segons les dades del Govern d’Aragó, 509 accidents laborals amb baixa (gairebé deu per setmana) el 2025. El sector de més sinistralitat va ser l’agricultura, amb 185 sinistres, seguida dels serveis (148), la indústria (124) i la construcció (52).