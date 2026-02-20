Una nova companyia de teatre de carrer emergeix a la comarca
Urko Maschinen està formada per cinc joves amb experiència prèvia en el sector escènic
Cinc joves de la Segarra es reuneixen diàriament al taller escènic d’un d’ells per donar forma al seu primer espectacle. Es tracta d’Urko Maschinen, una nova companyia de Cervera que aposta pel teatre de carrer, l’estètica i l’autogestió. La seua primera obra, Vol. 1, veurà la llum a finals d’estiu, malgrat que el públic podrà descobrir l’escenografia aquest dissabte a la festa Après Ski La Segarra.
El col·lectiu va nàixer fruit d’una amistat compartida; tots tenen experiència en el sector. “Va ser molt fàcil perquè tenim perfils de direcció, interpretació, escenografia, tècnica i producció”, va assenyalar Jon Arrizabalaga, un dels membres. El procés creatiu el porten a terme al local de l’escenògraf Jan Clota, que va subratllar que d’aquesta manera “quan necessitem canviar alguna peça, tenim la radial al costat”. Aquestes operacions afecten la gran estructura mòbil que centra el muntatge, un cotxe ple de maletes que interactua amb el protagonista i que es va transformant. Més enllà del treball artesanal, Urko Maschinen reivindica també una manera d’entendre el teatre. Van decidir optar pel teatre de carrer com a “acte polític i democratitzador”.
Pere Carrasco, un altre dels membres, va explicar que es volen distanciar de tendències “que fan sentir inútil l’espectador perquè no entén res” de la representació.
Aquest desig de diàleg es plasma en Vol. 1, una proposta sense text que reflexiona sobre la migració i el moviment “sense fer bandera de res, sinó com un manifest estètic”, va detallar Arrizabalaga. D’aquesta manera, volen que cada espectador “trobi algun missatge a partir de la seua experiència i no a partir del que dicti el text”.
Abans del debut, la formació posarà a prova l’obra amb assajos oberts a Cervera i a altres pobles de la comarca durant la primavera.