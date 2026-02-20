Una Passió de passions
Cervera acollirà una representació extraordinària del seu text amb actors de diferents llocs de Catalunya. Es recuperarà una escena de la Passió Medieval a l’església de Santa Maria
La Passió de Cervera ha arrancat els assajos de cara a la temporada vinent, que s’iniciarà el 7 de març i comptarà amb sis representacions. Tot i així, aquesta edició tindrà una funció prèvia el 28 de febrer amb la participació d’actors de totes les passions de Catalunya. Serà en el marc de la presentació de la temporada de la Federació Catalana de Passions, que ha optat per la capital de la Segarra coincidint amb l’any del Mil·lenari.
Aquesta jornada prèvia tindrà dos parts: al matí, la presentació institucional amb peces breus de l’obra a l’església de Santa Maria, i a la tarda, la representació completa al Gran Teatre de la Passió. El codirector de la Passió cerverina i membre de la Federació de Passions, Jaume Rossich, va destacar que entre les escenes que s’interpretaran a Santa Maria “hi haurà una petita mostra de la Passió Medieval, que va deixar de representar-se el 2019.” Es tracta del text original local del 1534 i el més antic d’Europa. Sobre la possible recuperació de la Passió Medieval, Rossich va desitjar que “en un futur hi hagi gent jove que vulgui reprendre-ho”.
La funció de la tarda del 28 de febrer ha obligat actors amateurs de tot el país a assajar a Cervera durant diverses setmanes. “Serà una sorpresa per a aquelles persones que ja coneixen la nostra passió, ja que tindrà un aire diferent”, va assegurar el codirector.
Paral·lelament, els assajos avancen a bon ritme i amb noves incorporacions al repartiment. Un altre dels codirectors, Jaume Mercader, va explicar que enguany estrenen actors de Marta i de Sant Joan que, curiosament, és fill d’un antic Jesús i l’actual Verge Maria.
El canvi més important que s’aplicarà a l’escenografia recaurà en la Resurrecció, que “serà més espectacular”, va assenyalar Mercader, que no va avançar més detalls. En les últimes edicions es va culminar la reducció del text i de la durada per fer que la representació sigui més lleugera.