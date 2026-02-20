MEDI
El porta a porta s’estrena al Jussà i els contraris el recorren
Veïns de la Pobla de Segur, Talarn, Salàs de Pallars i el Pont de Claverol van treure ahir a la nit per primera vegada al carrer els seus nous cubells d’escombraries perquè personal del consell del Pallars Jussà les recollís porta a porta avui a partir de les 6.00 del matí. Aquest sistema s’estrena a la comarca. A la Pobla, els contraris a aquesta recollida van anunciar un recurs i demanaran paralitzar-la de forma cautelar, mentre que Junts va demanar d’ajornar-la.