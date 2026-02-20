Queixes per la reducció de l’horari d’obertura de la biblioteca
Estudiants, famílies i docents recolliran firmes per demanar que s’ampliï. La Paeria va intentar sense èxit resituar algun treballador municipal per cobrir la falta de personal a l’equipament
La reducció de l’horari d’obertura de la biblioteca comarcal Josep Finestres de Cervera ha portat estudiants de Secundària, mestres i famílies d’alumnes a mobilitzar-se amb una recollida de firmes. Des d’ahir, l’equipament obre quatre matins i tres tardes a la setmana, i tanca tots els dijous “per falta de personal” i “fins a nou avís”, segons es va anunciar en un comunicat a les xarxes socials.
El delegat de segon de batxillerat de l’institut Antoni Torroja, Arnau Puig, va explicar que “ja feia mesos que ens havíem estat queixant de l’horari perquè és molt limitat”. Segons va dir, són molts els joves que van a la biblioteca a estudiar les tardes que obre i “sempre s’omple amb facilitat”. Quan no està oberta, alguns dels estudiants opten per anar a la de Guissona, ja que diuen que disposa de millors franges d’obertura. “Si no hi ha personal per obrir com a biblioteca, que l’ajustin i obri només com a sala d’estudi”, va proposar Puig.
Els diferents col·lectius afectats també van criticar la “poca sensibilitat” per part de l’equip de govern. L’alcalde, Jan Pomés, va remarcar que es tracta d’una “situació temporal en la qual s’està treballant” després que l’actual directora demanés una excedència. El regidor de Cultura, Ramon Augé, va detallar que des del consistori van proposar resituar algun treballador municipal de forma temporal, “però no va ser possible al no haver-hi personal disponible”. Augé també va recordar que l’únic canvi respecte a l’horari anterior ha estat el tancament de dijous a la tarda.
Els interessats poden firmar a la mateixa biblioteca o a través dels representants dels alumnes i famílies. Algunes de les AFA han explicat a SEGRE que encara han de valorar quines altres accions emprenen davant d’aquesta conjuntura.
Maria Riu, mestra de l’escola Jaume Balmes, va lamentar la pèrdua d’una tarda de suport educatiu que “per a molts nens que hi acudeixen també és un espai de socialització”. La docent també va assenyalar que “per molt que des dels centres impulsem la lectura, no serveix de res si cada vegada es limita més l’accés a la biblioteca de la localitat”.
El programa de suport escolar també perd una tarda
Un dels serveis afectats per la reducció d’horari ha estat el de Tasca a l’Atac, una iniciativa del Pla Educatiu d’Entorn que oferia acompanyament acadèmic a alumnes de Primària i Secundària. La proposta s’oferia quatre tardes a la setmana i ara es reduirà a només tres.