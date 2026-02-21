TURISME
Aitona avança el Fruiturisme a l’anticipar-se la floració per la pujada de temperatures
L’activitat comença el dissabte 28 de febrer, però estava prevista pel 7 de març
L’ajuntament d’Aitona ha decidit avançar a dissabte vinent, 28 de febrer, les activitats del Fruiturisme, que estava previst que comencés el 7 de març.
El consistor i ha pres aquesta decisió davant de l’avenç de la floració dels fruiters per la pujada de les temperatures després del carrusel de tempestes atlàntiques. El dia 28 començaran les visites guiades als camps d’Aitona i començarà a operar l’autobús que traslladarà els visitants.
Les jornades de Fruiturisme d’Aitona inclouen aquest any dos novetats destacades. Una és l’ampliació de l’espectacle visual dels fruiters amb la incorporació dels ametllers, que afegiran tons blancs als habituals roses, i l’altra, l’entrada en funcionament d’un mirador que permetrà gaudir de noves panoràmiques sobre els camps.