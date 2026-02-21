INFRAESTRUCTURES
Ajuts de la Diputació per despreniments
El president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, va visitar ahir el municipi de Montellà i Martinet per comprovar els efectes dels despreniments provocats pels forts temporals de les últimes setmanes, com els que van afectar la via situada al nucli d’Estana, a l’EMD de Víllec, i va recordar que la corporació provincial “ja va augmentar una partida de 2 milions d’euros, especialment focalitzats en aquesta situació climàtica”. Talarn va anunciar que dilluns es reunirà amb la direcció general de Polítiques de Muntanya de la Generalitat “per veure com podem col·laborar” per encarar els despreniments i començar a estudiar “què podem fer perquè no se’n produeixin més”, i va afegir que “estem responent a tot el territori, però tenim un límit econòmic i per això necessitem el suport del Govern”.