TRIBUNALS
Ferma l’absolució d’Ezquerra d’amenaçar urbans a Alcarràs
Els agents que van denunciar el diputat del PSC no recorreran davant de l’Audiència. El jutge va considerar que, tot i que va tenir “actuacions reprovables”, no era delicte
L’absolució de Manel Ezquerra, exalcalde d’Alcarràs i actual diputat al Parlament pel PSC, de delictes lleus d’amenaces i coaccions a dos agents de la Policia Local, serà ferma aviat, una vegada que els dos policies hagin decidit no recórrer la sentència davant de l’Audiència de Lleida, segons ha pogut saber aquest diari.
D’aquesta forma, Ezquerra serà exculpat, com ja va dictar el Tribunal d’Instància número 2 de Lleida, d’unes acusacions per uns fets que van tenir lloc el 2021. Concretament, de dos incidents ocorreguts el 30 de juny del 2021 amb la mateixa patrulla. El primer va ser una discussió amb els agents durant un aldarull del polític amb un veí. Els urbans van denunciar que Ezquerra els va exigir que l’arrestessin, però que es van negar a fer-ho al considerar que no hi havia motius, per la qual cosa els va increpar. “No feu mai res, la vostra actuació és pèssima, esteu acabats”, va dir Ezquerra segons van declarar els demandants en el judici, celebrat el 8 de gener. Sobre el segon incident, una discussió a la comissaria de la Policia Local, es va declarar provat que Ezquerra va proferir expressions als agents com “no serviu per a res”, “ets un quinqui”, “aquí plorant davant del cap per fer llàstima”, “utilitzant armes de dona”, entre altres. En els dos casos, Ezquerra va negar que els amenacés i coaccionés.
Multa i indemnització
Després dels fets, els dos policies van estar de baixa laboral 55 i 290 dies respectivament i van declarar que van haver d’abandonar el cos policial d’Alcarràs. L’acusació va sol·licitar que se li imposés sis mesos de multa i una indemnització de 1.738 euros i 9.166 euros per a cada policia, respectivament.
El jutge del Tribunal d’Instància el va absoldre al determinar que les actituds de Manel Ezquerra “no es poden considerar constitutives dels delictes penals pels quals s’han seguit les presents actuacions”. Malgrat això, el jutge va afirmar que l’acusat va incórrer en “actuacions en tot punt reprovables des del punt de vista d’una societat civilitzada i que, en el seu cas, poguessin ser objecte de retret en l’àmbit administratiu o laboral”.